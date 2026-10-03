Expertos proponen apagones de dos horas en la madrugada para reducir el riesgo de cortes más extensos

El Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía recomendó al Gobierno aplicar apagones generales de aproximadamente dos horas durante la madrugada, como una medida preventiva frente a la caída de las reservas hídricas y la reducción de la generación eléctrica.





La propuesta contempla franjas como de 02:00 a 04:00, o periodos similares entre la 01:30 y las 04:30. Los especialistas consideran que concentrar los cortes en horas de menor demanda permitiría reducir el impacto sobre hogares y actividades productivas y disminuir el riesgo de racionamientos más extensos durante el día.





El planteamiento surge mientras el embalse de Mazar continúa descendiendo. El 2 de octubre se ubicó alrededor de los 2.131 metros sobre el nivel del mar, a unos 16 metros de su cota operativa crítica. Técnicos del Consejo Consultivo estiman que, si no mejoran las lluvias y se mantiene el actual ritmo de descenso, podría llegar a ese nivel en unos 17 o 18 días.





A la situación de Mazar se suma la reducción del caudal del río Coca, que limita la generación de Coca Codo Sinclair. En paralelo, el Gobierno mantiene desconexiones programadas para empresas de medio y alto voltaje con el objetivo de reducir la demanda y preservar las reservas del sistema.





El Consejo Consultivo también advirtió que, si el déficit de generación se profundiza durante el estiaje, los cortes podrían extenderse. Uno de sus técnicos señaló que el déficit podría llegar a 1.300 MW entre octubre y marzo y que, en un escenario de mayor deterioro, los racionamientos podrían alcanzar varias horas diarias.





Por ahora, el Gobierno ha descartado apagones para los sectores residencial y comercial y mantiene como principal medida la reducción obligatoria del consumo de grandes usuarios e industrias.



