Estudiantes protestan en la Universidad de Cuenca durante visita de Daniel Noboa

Estudiantes de la Universidad de Cuenca protestaron durante la visita del presidente Daniel Noboa a la institución por el despliegue de policías y militares en los predios universitarios.





Los estudiantes denunciaron que los uniformados habrían utilizado gas pimienta en respuesta a sus reclamos por la presencia de la fuerza pública.





Mauricio Ochoa, presidente de la FEUE Cuenca, afirmó que el plantón reunió a estudiantes de distintas carreras y facultades para reclamar por la situación de la salud pública, la seguridad, la educación y los derechos de los trabajadores. También cuestionó los cambios en el calendario electoral y sostuvo que el proyecto Casa Universitaria, relacionado con la visita presidencial, responde a una necesidad estudiantil y no constituye un favor.





Por su parte, Gerardo Machado Clavijo, asambleísta por Azuay, rechazó la presencia de policías y militares dentro de las instalaciones. En un comunicado del 7 de octubre de 2026, pidió respeto a la autonomía universitaria y a los derechos de los estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades.





El legislador afirmó que estará vigilante de la seguridad e integridad de los estudiantes. “La Universidad de Cuenca debe ser un espacio de conocimiento, libertad de pensamiento, diálogo y democracia”, sostuvo.



