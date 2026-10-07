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Estudiantes protestan en la Universidad de Cuenca durante visita de Daniel Noboa

Los manifestantes cuestionaron la presencia de policías y militares y denunciaron que la fuerza pública habría utilizado gas pimienta ante sus reclamos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Protesta Cuenca

Estudiantes de la Universidad de Cuenca protestaron durante la visita del presidente Daniel Noboa a la institución por el despliegue de policías y militares en los predios universitarios.


Los estudiantes denunciaron que los uniformados habrían utilizado gas pimienta en respuesta a sus reclamos por la presencia de la fuerza pública.


Mauricio Ochoa, presidente de la FEUE Cuenca, afirmó que el plantón reunió a estudiantes de distintas carreras y facultades para reclamar por la situación de la salud pública, la seguridad, la educación y los derechos de los trabajadores. También cuestionó los cambios en el calendario electoral y sostuvo que el proyecto Casa Universitaria, relacionado con la visita presidencial, responde a una necesidad estudiantil y no constituye un favor.


Por su parte, Gerardo Machado Clavijo, asambleísta por Azuay, rechazó la presencia de policías y militares dentro de las instalaciones. En un comunicado del 7 de octubre de 2026, pidió respeto a la autonomía universitaria y a los derechos de los estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades.


El legislador afirmó que estará vigilante de la seguridad e integridad de los estudiantes. “La Universidad de Cuenca debe ser un espacio de conocimiento, libertad de pensamiento, diálogo y democracia”, sostuvo.

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‼️#URGENTE Gerardo Machado, asambleísta por Azuay, rechazó la presencia de policías y militares dentro de la Universidad de Cuenca. Exigió respeto a la autonomía universitaria y a los derechos de estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades de la institución. DG

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‼️#URGENTE Estudiantes de la Universidad de #Cuenca denuncian despliegue policial y militar en los predios durante la visita del presidente Daniel Noboa. Señalan que la fuerza pública habría utilizado gas pimienta ante sus reclamos. ▶️@radio_pichincha EN pic.x.com/HztethApkT

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