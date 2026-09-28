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Estados Unidos revoca visas a dos ecuatorianos, pero no revela sus nombres

La medida forma parte de una nueva política de restricciones para ciudadanos extranjeros señalados de socavar gobiernos democráticamente electos mediante corrupción o narcotráfico.

Redacción de Ecuadorinmediato
Departamento de Estado EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este 28 de septiembre que revocó las visas de dos ciudadanos ecuatorianos y de sus familiares directos, dentro de una nueva política aplicada también a personas de Bolivia, Colombia y Perú.


En el caso de Ecuador, el comunicado no identifica a los dos afectados ni detalla sus cargos, actividades o las razones específicas que motivaron la medida.


La política fue adoptada bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y contempla restricciones para extranjeros que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o narcotráfico.


El Departamento de Estado señaló que las medidas se aplican como parte de los compromisos asumidos en la iniciativa Escudo de las Américas y que podrán imponerse nuevas restricciones a medida que se recopilen pruebas.


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