Estados Unidos revoca visas a dos ecuatorianos, pero no revela sus nombres

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este 28 de septiembre que revocó las visas de dos ciudadanos ecuatorianos y de sus familiares directos, dentro de una nueva política aplicada también a personas de Bolivia, Colombia y Perú.





En el caso de Ecuador, el comunicado no identifica a los dos afectados ni detalla sus cargos, actividades o las razones específicas que motivaron la medida.





La política fue adoptada bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y contempla restricciones para extranjeros que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o narcotráfico.





El Departamento de Estado señaló que las medidas se aplican como parte de los compromisos asumidos en la iniciativa Escudo de las Américas y que podrán imponerse nuevas restricciones a medida que se recopilen pruebas.



