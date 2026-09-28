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Elena Nájera sobre gestión de José Cabrera en el CNE: “Es el mismo borracho con otro terno”

La consejera cuestionó que los vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí continúen en funciones y sostuvo que reciben directrices desde Quito. También criticó el manejo interno del organismo

Redacción de Ecuadorinmediato
Elena Nájera

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elena Nájera, cuestionó la gestión de su presidente, José Cabrera, a quien recordó haber apoyado con su voto bajo el compromiso de impulsar cambios y evitar que el organismo actúe “al servicio del poder de turno”. “Se comprometió a que esto iba a cambiar, pero está igual o peor”, afirmó.


Nájera sostuvo que se mantienen prácticas que ya cuestionaba en la administración anterior, entre ellas el bloqueo de información sobre el ingreso de personal y el envío de jefes de despacho y asesores a viajes de observación electoral. “En ese sentido, no ha cambiado nada. Y discúlpeme la expresión: es el mismo borracho con otro terno”, declaró.



Sobre Manabí, la consejera criticó que los vocales de la Junta Provincial Electoral permanezcan en sus cargos tras las denuncias relacionadas con una supuesta reunión con un precandidato a la Prefectura. Afirmó que estos funcionarios no actúan de manera autónoma y que reciben instrucciones desde Quito.


También señaló que ha pedido que quienes integran las juntas provinciales sean seleccionados con criterios de meritocracia, experiencia y probidad, y cuestionó que no se haya convocado a un pleno para analizar cambios en la Junta Electoral de Manabí.


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