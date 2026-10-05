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España incauta 862 kilos de cocaína en un contenedor de azúcar procedente de Guayaquil

Los investigadores sospechan que la droga fue introducida a bordo del buque en un fondeadero o durante la navegación, después de salir del puerto de origen.

Redacción de Ecuadorinmediato
droga

La Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de España incautaron 862 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Guayaquil que llegó al puerto de Valencia. La carga declarada era azúcar, informaron las autoridades españolas este lunes 5 de octubre. 


El hallazgo ocurrió el 27 de septiembre, cuando los agentes abrieron el contenedor seleccionado para inspección por la Unidad de Análisis de Riesgo del puerto. Encontraron 862 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno, distribuidos en 32 fardos colocados sobre la mercancía legal y separados de ella.


Las investigaciones preliminares apuntan a la modalidad conocida como rip-off o “gancho ciego”, que consiste en introducir droga en un contenedor con carga legal y recuperarla en el destino antes del despacho de la mercancía.


Sin embargo, en este caso los investigadores sospechan que la contaminación no ocurrió en el puerto de origen. Los fardos estaban envueltos en una red y sujetos con un cabo para tirar de ellos, una característica que sustenta la hipótesis de que fueron incorporados cuando el buque estaba en un fondeadero o durante la navegación.

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