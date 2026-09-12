EPN se deslinda de comunicado que cuestiona contrato MSP-CNT-Dedalus

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) informó que no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el contrato entre el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).





La aclaración se produce luego de la circulación de un documento atribuido a la “Comunidad Estudiantil” de la EPN, en el que se cuestiona la contratación del sistema MSP-CNT-Dedalus por más de USD 240 millones.









La institución señaló que ese documento fue difundido desde una cuenta anónima, no cuenta con firma de responsabilidad y es ajeno a la EPN. Por ello, precisó que no representa el criterio institucional ni constituye un comunicado oficial.





La EPN pidió a la ciudadanía consultar únicamente sus canales oficiales para verificar los pronunciamientos emitidos por la institución.



