EPN se deslinda de comunicado que cuestiona contrato MSP-CNT-Dedalus
La Escuela Politécnica Nacional aclaró que el documento difundido como un pronunciamiento de su “comunidad estudiantil” no constituye una postura oficial de la institución
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) informó que no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el contrato entre el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
La aclaración se produce luego de la circulación de un documento atribuido a la “Comunidad Estudiantil” de la EPN, en el que se cuestiona la contratación del sistema MSP-CNT-Dedalus por más de USD 240 millones.
La institución señaló que ese documento fue difundido desde una cuenta anónima, no cuenta con firma de responsabilidad y es ajeno a la EPN. Por ello, precisó que no representa el criterio institucional ni constituye un comunicado oficial.
La EPN pidió a la ciudadanía consultar únicamente sus canales oficiales para verificar los pronunciamientos emitidos por la institución.