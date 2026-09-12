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EPN se deslinda de comunicado que cuestiona contrato MSP-CNT-Dedalus

La Escuela Politécnica Nacional aclaró que el documento difundido como un pronunciamiento de su “comunidad estudiantil” no constituye una postura oficial de la institución

Redacción de Ecuadorinmediato
Epn

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) informó que no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el contrato entre el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).


La aclaración se produce luego de la circulación de un documento atribuido a la “Comunidad Estudiantil” de la EPN, en el que se cuestiona la contratación del sistema MSP-CNT-Dedalus por más de USD 240 millones.



La institución señaló que ese documento fue difundido desde una cuenta anónima, no cuenta con firma de responsabilidad y es ajeno a la EPN. Por ello, precisó que no representa el criterio institucional ni constituye un comunicado oficial.


La EPN pidió a la ciudadanía consultar únicamente sus canales oficiales para verificar los pronunciamientos emitidos por la institución.

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@ecuainm_oficial
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‼️#URGENTE La Escuela Politécnica Nacional aclaró que no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el contrato entre el Ministerio de Salud Pública y CNT. La institución señaló que el documento que circula en redes sociales proviene de una cuenta anónima, no tiene firma de Show more

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@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE La comunidad estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional cuestionó la adjudicación del sistema MSP-CNT-Dedalus por más de USD 240 millones. Señaló que Dedalus no figura entre los proveedores evaluados por Gartner en su cuadrante de historia clínica electrónica

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