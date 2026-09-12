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CNE negó la calificación de la candidatura de Jaime Estrada a la Prefectura de Manabí

La decisión se tomó con voto dirimente y acogió una impugnación presentada por ADN.

Redacción de Ecuadorinmediato
Jaime Estrada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la calificación de la candidatura de Jaime Estrada Medranda y Yadira Saltos Rivas para la Prefectura y Viceprefectura de Manabí, respectivamente.


La impugnación fue presentada por Acción Democrática Nacional (ADN) y fue acogida con los votos de Enrique Pita y José Cabrera, quien dirimió la votación. Las consejeras Elena Nájera y Esthela Acero se abstuvieron, mientras que José Merino no asistió a la sesión.


Según el informe jurídico, Estrada no habría firmado el acta de aceptación correspondiente a su nueva postulación. El documento señala que, aunque firmó un acta el 29 de junio de 2026, esa aceptación correspondía a una candidatura anterior.


Estrada había sido seleccionado inicialmente como precandidato por la lista 72, luego renunció y fue reemplazado por Simón Cedeño Mora. Posteriormente, tras no calificarse la inscripción de Cedeño, Estrada volvió a ser inscrito.


El precandidato todavía puede presentar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).


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