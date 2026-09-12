28 tripulantes de los barcos Montecristi y Don Rufo quedaron en libertad en Galápagos

Una jueza de Galápagos dejó en libertad a 28 tripulantes de las embarcaciones Montecristi y Don Rufo, interceptadas y destruidas en alta mar por fuerzas estadounidenses en operativos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.





Del grupo, 22 pertenecían al Montecristi, interceptado el 7 de septiembre, y seis al Don Rufo, intervenido un día después. Los tripulantes fueron trasladados hasta la isla San Cristóbal para una audiencia.





Steven Alvia, abogado de los tripulantes del Don Rufo, explicó que la Fiscalía no presentó cargos al considerar que no contaba con elementos suficientes para procesarlos. La institución podrá continuar con diligencias y recabar información dentro de la investigación.





El Comando Sur de Estados Unidos ha sostenido que las embarcaciones intervenidas eran utilizadas como puntos de reabastecimiento de combustible para lanchas vinculadas al narcotráfico y las relacionó con Los Choneros.





Estos 28 tripulantes se suman a otros 28 del Conquista 2 y del OM 2 que también quedaron en libertad sin cargos. En otro proceso, 32 tripulantes del María Candelaria y del Conquista 2 fueron procesados por presunta asociación ilícita y recibieron medidas alternativas a la prisión.





Aún está pendiente conocer la situación de otros integrantes del Don Rufo que no fueron detenidos durante la intervención y posteriormente fueron localizados por la Armada ecuatoriana.



