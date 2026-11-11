Enrique Pita afirma que 51.729 candidatos participan en las elecciones seccionales y que casi todo está en firme

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web la información de las candidaturas inscritas para las elecciones del 29 de noviembre. Enrique Pita, consejero del organismo, dijo que allí se pueden consultar los nombres, las organizaciones políticas que representan y, cuando corresponda, sus planes de trabajo.





Pita afirmó que no se realizará una publicación específica con el listado de candidatos y que esa no es la práctica del CNE. Dijo que hay 51.729 candidatos para las distintas dignidades y que prácticamente todo está en firme. La situación especial corresponde a dos candidatos fallecidos, cuyos reemplazos podrían ser presentados por sus organizaciones políticas.





El consejero dijo que no podía precisar cuántos candidatos quedaron fuera del proceso, porque esos casos estuvieron relacionados con decisiones del Tribunal Contencioso Electoral o con el incumplimiento de requisitos y la falta de calificación por parte de las juntas provinciales electorales.





De acuerdo con las cifras que detalló Pita, hay 1.299 candidatos a alcaldías; 4.604 a concejalías rurales; 7.508 a concejalías urbanas; 2.736 a concejalías urbanas por circunscripción; 144 a prefecturas y viceprefecturas; y 35.438 a vocalías de juntas parroquiales.





Sobre los reemplazos de los dos candidatos fallecidos, Pita dijo que el CNE no había recibido esa información. Explicó que no existe un plazo determinado y que el trámite debe seguir el procedimiento regular: inscripción, calificación de la Junta Provincial Electoral y notificación a las organizaciones políticas, que podrían presentar objeciones. Por ese proceso, los reemplazos podrían ser calificados después de las elecciones.





Los nombres de los candidatos fallecidos permanecerán en las papeletas, que ya están impresas. Pita dijo que las organizaciones políticas podrán informar en sus circunscripciones quiénes son los reemplazos.





Consultado por el allanamiento al domicilio de Juan Carlos Rivera, alcalde de Naranjal y candidato a la reelección, Pita dijo que no cambia la situación electoral del candidato. Afirmó que Rivera está inscrito y calificado, y que las papeletas están listas. Añadió que la ciudadanía de esa circunscripción decidirá si lo respalda y que, si gana la Alcaldía, la situación relacionada con su posesión deberá tratarse entonces.





Sobre las solicitudes de protección para candidatos, Pita dijo que no conocía de pedidos previos y que se atrevía a decir que no los hubo. Explicó que, cuando un candidato solicita seguridad, el CNE comunica el pedido a las Fuerzas Armadas, que establecen el nivel de riesgo y determinan la protección correspondiente.





Ante la posibilidad de que las lluvias afecten recintos electorales, Pita dijo que el CNE trabaja con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para identificar sitios vulnerables. Añadió que los directores de las delegaciones provinciales levantan información sobre los recintos sensibles y las alternativas que podrían utilizarse si alguno no está disponible.





Pita defendió su voto a favor de trasladar las elecciones, que estaban previstas para febrero, al 29 de noviembre. Dijo que tomó esa decisión con base en la información oficial que tenían en ese momento del Instituto de Meteorología Nacional, que preveía un invierno extremadamente fuerte y lluvias intensas para la fecha inicial. Añadió que, para ellos, adelantar el proceso era más seguro con la información nacional disponible entonces.





El consejero dijo que el CNE contempla cambios de recintos, recintos alternativos, información de los directores provinciales sobre la situación de esos lugares y comunicación oportuna a la ciudadanía. Afirmó que los 24 directores provinciales trabajan en esa información.





Sobre la posibilidad de que gane el voto nulo en Manabí o en la parroquia El Tigre, en Pastaza, Pita dijo inicialmente que tendría que repetirse el proceso y que participarían los mismos candidatos. Luego, cuando le recordaron que en Calacalí se abrió un nuevo proceso de inscripción, reconoció que no tenía presente esa información y dijo que, si ese fuera el caso, deberá seguirse el procedimiento de inscripción de candidaturas previsto en la ley.





Pita explicó que, a las 17:00, cuando se cierre la votación, los miembros de las juntas receptoras del voto iniciarán el conteo y llenarán y firmarán las actas. Estas serán escaneadas y sus imágenes subirán a la nube. Después, las organizaciones políticas podrán comparar esa información con las copias de las actas que tengan sus delegados.





El consejero pidió a las organizaciones políticas que acrediten delegados en cada junta receptora del voto para que puedan tener copias de las actas y verificar los datos. Dijo que, después de la carga en la nube, las juntas provinciales electorales validarán las actas para su acumulación oficial. También afirmó que el proceso fue auditado, verificado y supervisado por observadores internacionales.





Pita confirmó que la campaña electoral comenzaría en la fecha prevista en el calendario. Sobre posibles casos de campaña anticipada, dijo que las delegaciones provinciales tienen información registrada sobre entrega de obsequios y vallas que puedan atribuirse a un candidato específico.





El consejero afirmó que, cuando no se puede identificar quién es responsable de murales o afiches, el CNE no puede atribuir ese gasto o la campaña anticipada a un candidato. Añadió que, cuando sí se puede identificar al responsable, el organismo lo incorpora al gasto electoral.