Empresa de Pasajeros de Quito rechaza acusaciones sobre supuestos cobros indebidos a funcionarios

La Empresa de Pasajeros de Quito rechazó este 14 de octubre las acusaciones difundidas sobre supuestos cobros indebidos a funcionarios. En un comunicado, sostuvo que recibió denuncias durante este año y que inició indagaciones internas antes de que los señalamientos se hicieran públicos.





La entidad afirmó que las denuncias involucraban la actuación de Carlos Israel Murillo Cañizares, entonces funcionario de la empresa. Según su versión, al abordar esos señalamientos, Murillo respondió con amenazas e insultos contra el gerente general y su equipo.





La empresa indicó que el gerente presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta intimidación el 27 de julio. Añadió que este miércoles atiende una convocatoria para rendir su declaración sobre el caso.





El comunicado también detalla que el 29 de julio la institución recibió una denuncia sobre un posible cohecho relacionado con la contratación del servicio de seguridad privada. La gerencia remitió la información a Quito Honesto y, el 30 de julio, presentó otra denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos de concusión y cohecho.





La entidad vinculó estos hechos con la separación de Murillo de su cargo y lo acusó de utilizar portales digitales para difundir señalamientos contra la empresa y su administración.





Además, afirmó que Juan Esteban Guarderas solicitó mantener contacto con la administración municipal para “evitar” que se conociera una “información sensible”. El comunicado no detalla el contenido de esa información ni las circunstancias de la solicitud.





La Empresa de Pasajeros sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar y esclarecer los hechos.



