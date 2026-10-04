El Niño está activo en Ecuador y se prevén más lluvias en el Litoral

El fenómeno de El Niño se mantiene activo y fortalecido en Ecuador, de acuerdo con el resumen técnico del ERFEN con corte al 1 de octubre de 2026. El reporte señala que persiste el calentamiento del Pacífico oriental y que ya existen señales iniciales de respuesta atmosférica en el Litoral.





Hasta el 23 de septiembre, las anomalías de temperatura superficial del mar alcanzaron +3,1 °C en la región Niño 3.4 y +4,7 °C en Niño 1+2. El nivel del mar también presentó anomalías de aproximadamente 40 centímetros alrededor de Galápagos y 35 centímetros frente a la costa ecuatoriana.





El INAMHI identificó una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico en el Litoral como respuesta al calentamiento del Pacífico. Además, se registraron mayor humedad, bajas presiones y anomalías de viento del oeste que favorecieron la convección.





El informe señala que Guayaquil registró el septiembre más lluvioso de su serie desde 1961. En el Litoral se contabilizaron 131 eventos asociados a lluvias y 13.303 personas impactadas hasta el 30 de septiembre.





Para octubre se prevén lluvias sobre lo normal en el Litoral, con mayor probabilidad de precipitaciones y tormentas entre el 10 y el 15 de octubre. Hasta mediados de mes existe una alta probabilidad de crecidas y desbordamientos, principalmente en el centro y norte de la región.





El ERFEN advierte que el calentamiento del mar podría persistir y favorecer una mayor respuesta atmosférica conforme avance la estación lluviosa. Si las precipitaciones se intensifican, aumentaría el riesgo de crecidas, desbordamientos e inundaciones en las zonas que ya han mostrado mayor sensibilidad.





En la Sierra y Amazonía, en cambio, podrían mantenerse lluvias normales o deficitarias, lo que limitaría los aportes a las cuencas hidroeléctricas.



