El cuerpo de Monika Silva será repatriado a Polonia este sábado

El cuerpo de Monika Silva será trasladado este sábado 31 de octubre desde Quito hasta Varsovia, informó el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM Guayaquil) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).





Silva fue hallada sin vida el 8 de junio de 2026 en su vivienda del barrio El Tigrillo, en Montañita, provincia de Santa Elena. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica.





El comunicado de CEPAM y el CDH afirma que la repatriación no cierra el caso y exige que la investigación determine a los responsables de su muerte.