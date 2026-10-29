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El cuerpo de Monika Silva será repatriado a Polonia este sábado

La activista fue hallada sin vida el 8 de junio en su vivienda, en Montañita. Las organizaciones que representan a su familia exigen que se esclarezca el caso.

Redacción de Ecuadorinmediato
Foto Mónika Silva

El cuerpo de Monika Silva será trasladado este sábado 31 de octubre desde Quito hasta Varsovia, informó el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM Guayaquil) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).


Silva fue hallada sin vida el 8 de junio de 2026 en su vivienda del barrio El Tigrillo, en Montañita, provincia de Santa Elena. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica.


El comunicado de CEPAM y el CDH afirma que la repatriación no cierra el caso y exige que la investigación determine a los responsables de su muerte.

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