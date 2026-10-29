ADN retira su respaldo al alcalde de Naranjal e inicia su desafiliación

La decisión se conoce tras la difusión de material audiovisual que vincula presuntamente al funcionario con estructuras del crimen organizado. El movimiento anunció que inició el proceso de desafiliación y pidió investigar los hechos.





En uno de los audios difundidos, Rivera habla de presuntas amenazas contra funcionarios municipales y dice que al personal financiero y jurídico les ponen “la pistola en la cabeza”. La grabación también expone la posible influencia del crimen organizado en áreas de la Alcaldía.





ADN afirmó que espera que los organismos de control continúen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El movimiento sostuvo que su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es “frontal y sin excepciones”.