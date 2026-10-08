Ecuarunari califica de “demagogia” la reducción de cuatro centavos en combustibles anunciada por el presidente Daniel Noboa

La Ecuarunari rechazó el anuncio de reducción de los precios de los combustibles y sostuvo que no constituye una respuesta seria a la crisis económica y social del país. En un comunicado del 8 de octubre, su Consejo de Gobierno acusó al mandatario de buscar captar votos con la medida.





La organización vinculó el anuncio con la proximidad de la campaña electoral. También afirmó que Noboa prometió durante su primera campaña presidencial no aumentar los precios de los combustibles y que posteriormente incumplió ese ofrecimiento.





La Ecuarunari reclamó claridad sobre la política de focalización de subsidios y exigió precisar quién paga, quién se beneficia y qué sectores reciben realmente un alivio económico. Sostuvo que el precio de los combustibles afecta a la agricultura, el comercio popular, el transporte, la economía comunitaria y los pequeños emprendimientos.





“Cuatro centavos no compensan el costo de vida”, expresó. La organización afirmó que la canasta familiar llegó a USD 828 y que la reducción no garantiza medicamentos ni compensa las horas perdidas por los apagones.





El presidente Daniel Noboa anunció ayer, 7 de octubre, que los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel bajarían cuatro centavos por galón.