Ecuador rechazó las recientes declaraciones de Luis Almagro sobre el país. En un comunicado difundido el 25 de noviembre de 2026, la Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que, por su condición de exsecretario general del organismo, Almagro debe actuar con responsabilidad, prudencia y rigor en sus pronunciamientos públicos.





La representación ecuatoriana afirmó que las declaraciones sobre el proceso electoral, emitidas a pocos días de los comicios, pueden constituir una injerencia indebida en los asuntos de un Estado miembro. También sostuvo que evidencian una intencionalidad política incompatible con el respeto a la soberanía y a la institucionalidad democrática.





Ecuador informó que solicitó formalmente la participación de la Unión Europea, las Naciones Unidas y una misión de observación electoral de la OEA. Según el comunicado, esta será la trigésima primera misión consecutiva de observación electoral de la Organización en el país. La Misión reafirmó el compromiso del Estado con la transparencia y con el libre ejercicio de los derechos políticos.





Almagro había afirmado que se agravó la situación de los derechos políticos en Ecuador. En su publicación mencionó la judicialización de opositores, la inhabilitación de candidaturas, las renuncias forzadas, la apertura de expedientes para impedir la participación política, además de violencia, amenazas y un clima de miedo y autocensura.



