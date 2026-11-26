El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, informó que dos candidatos no asistieron a los debates: Paola Hualpa, candidata a la Alcaldía de Rumiñahui, y Jaime Estrada, aspirante a la Alcaldía de Manta. El organismo remitió un informe al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que debe tomar las acciones correspondientes.





Cabrera explicó que la inasistencia se considera una infracción muy grave y que las sanciones previstas por el TCE podrían incluir una multa económica y la suspensión de los derechos políticos. Si la persona sancionada ejerce un cargo público, añadió, la medida podría llegar hasta la destitución. La decisión corresponde al Tribunal.





Consultado sobre Estrada, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y se encuentra en Panamá, Cabrera afirmó que el CNE continúa con el proceso electoral “sin novedades”. Sobre la solicitud de participar por Zoom, indicó que el reglamento permite esa modalidad únicamente cuando el candidato presenta un certificado médico.





El titular del CNE agregó que dos candidaturas entregaron certificados médicos y recibieron el enlace para participar de forma virtual en sus debates.



