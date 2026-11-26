El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó que la Armada del Ecuador rescató a 34 personas en el sector 4 de Noviembre, en Manta, durante la respuesta a las lluvias. En esa ciudad también se realizan labores de limpieza y recuperación en la Unidad Educativa Pedro Atanasio Balda.





El Gobierno habilitó 3.914 bonos de contingencia en Los Ríos, 1.700 en Galápagos y 31 en Bolívar. Para los bonos de Galápagos, el boletín reportó una asignación superior a USD 930.000. En Los Ríos, además, se entregaron 774 kits de asistencia humanitaria. Las Fuerzas Armadas distribuyeron 700 kits de alimentos y 1.200 fundas de agua en los recintos Caracol y La Unión, en Babahoyo. En Bolívar se entregaron 992 kits humanitarios y se reportó atención a familias de Caluma, Echeandía y Chillanes.





En Santa Cruz, Galápagos, personal de la Armada limpió viviendas y despejó vías y accesos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) revisó el alojamiento temporal habilitado en el colegio Cázares y mantuvo el monitoreo de la cascada con Bomberos y la Policía. Al momento del reporte, no se había emitido una alerta de evacuación. En Puerto Ayora se retiraban escombros del coliseo de Pampas Coloradas, mientras que en el sector San Francisco se colocaban barreras de sacos de arena y se ejecutaban obras para proteger la planta de tratamiento de agua de Santa Cruz.





En Manabí, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) reportó trabajos para rellenar un socavón en la vía Pedernales–El Carmen y retirar material arrastrado por las lluvias en el río Ayampe. La SNGR entregó ayuda en Santa Ana y a dos familias afectadas por un aluvión en Bellavista, en el cantón Sucre. En Guayas, la entidad evaluó los daños por el desbordamiento del río Limón en Bucay y entregó seis kits a la familia afectada. En Milagro, levantó información para identificar a las familias afectadas y gestionar la ayuda y el acceso al bono de emergencia, según corresponda.





En Chimborazo, la vía E487 Pallatanga–Cumandá permanecía cerrada a la altura de Cruz del Hueso por un deslizamiento. El boletín señaló la ruta Zhud–El Triunfo como alternativa. En Santo Domingo de los Tsáchilas, la SNGR apoyó la evaluación de un movimiento en masa en el kilómetro 83 de la vía Alóag–Santo Domingo. El informe también reportó que las vías Buenavista–Paccha, en El Oro, y Zamora–Loja estaban habilitadas tras labores de limpieza. En Sucumbíos se realizaban trabajos de mantenimiento en el tramo Lumbaquí–La Bonita.





El balance incluyó la entrega de 60 bombas de agua a productores agrícolas de Machala y 42 a productores de Cuenca. En Pichincha, la SNGR entregó asistencia en Pedro Moncayo y brindó apoyo técnico para la recalificación de alojamientos temporales en Cayambe. En Carchi, cinco familias de Mira recibieron ayuda por un vendaval y por inundaciones, y se evaluaron daños en García Moreno. En Cotopaxi, la entidad inspeccionó con un dron las zonas afectadas por aluviones en La Maná y coordinó la limpieza de alcantarillas en La Playita.



