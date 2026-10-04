Ecuador está entre los países de América Latina con menor apoyo a la democracia, según Latinobarómetro 2026

Ecuador se ubicó entre los países con menor apoyo a la democracia en América Latina, de acuerdo con el informe Latinobarómetro 2026. El 43 % de los consultados dijo preferir este sistema de gobierno, por encima únicamente de Guatemala, Brasil y Honduras.





La cifra contrasta con Argentina, donde el apoyo alcanza el 73 %; Uruguay, con 64 %; y Costa Rica y Chile, con 63 %. En el promedio regional, el respaldo a la democracia se ubica en 52 %.





La medición también evidencia una fuerte distancia con la representación política. En Ecuador, el 88 % respondió que no se siente representado por el Parlamento o Congreso, categoría que en el país corresponde a la Asamblea Nacional. Es uno de los porcentajes más altos de la región.





Otro dato del informe muestra que el 33 % de los ecuatorianos considera que la democracia puede funcionar sin elecciones. Ecuador comparte ese porcentaje con Paraguay y Guatemala, los valores más altos registrados en esta pregunta.





La seguridad aparece como otro punto crítico. El 60 % de los consultados en Ecuador considera que el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado; un 25 % cree que esa lucha no se puede ganar y un 14 % considera que se está ganando.





El informe también señala que entre 2020 y 2026 aumentó en Ecuador la percepción de presencia de crimen organizado, grupos armados, narcotráfico o pandillas en los lugares donde viven los consultados. Latinobarómetro ubica al país entre aquellos donde persiste una demanda de seguridad que considera incumplida.



