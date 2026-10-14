Director del Comité Empresarial Ecuatoriano advierte que los cortes eléctricos podrían causar un impacto equivalente al 1,9 % del PIB

Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, advirtió que los cortes eléctricos podrían generar un impacto económico equivalente al 1,9 % del Producto Interno Bruto (PIB). El dirigente tomó como referencia la afectación registrada en 2024 y sostuvo que las desconexiones de hasta 72 horas semanales complican la producción.





Robalino explicó que las empresas deben cubrir sus costos aunque trabajen menos días. Esto eleva el costo de cada producto y dificulta competir tanto en el mercado nacional como en las exportaciones. Añadió que aumentar los precios no es una alternativa viable para buena parte del sector manufacturero por la competencia existente.





El dirigente confirmó que el sector público y privado se reunirá este viernes a las 10h30 en Guayaquil, dentro del comité asesor de energía eléctrica. Precisó que el encuentro será presidido por el ministro y no por el presidente de la República.





Entre las propuestas empresariales consta posponer o establecer facilidades para el pago de aportes al IESS, impuestos mensuales y aranceles de importación de materias primas, insumos y bienes de capital. Robalino aclaró que el planteamiento busca trasladar esos pagos a un momento de recuperación de la actividad económica, no eliminarlos.





También pidió que las empresas eléctricas regionales coordinen directamente con las compañías para definir alternativas de reducción del consumo según sus procesos productivos. Explicó que algunas podrían disminuir la carga eléctrica en lugar de desconectarse por completo, especialmente aquellas que utilizan cuartos fríos u hornos de alta temperatura.





Robalino sostuvo que las necesidades de una empresa textil son diferentes de las del sector acuícola y que los esquemas de desconexión deben considerar esas particularidades. Propuso reuniones emergentes, incluso diarias si la situación lo requiere, para ajustar las decisiones.





El dirigente pidió que las modificaciones de los cortes y la información sobre generación se comuniquen directamente al sector productivo. Aclaró que no cuestiona que el Gobierno diga la verdad, sino que las empresas afectadas reciban las decisiones por redes sociales o de manera indirecta.





Sobre la autogeneración, Robalino estimó que el aporte del sector productivo equivale a entre el 6 % y el 10 % del consumo eléctrico nacional. Afirmó que existen proyectos cuyos procesos de aprobación han tardado entre ocho meses y dos años, y pidió reducir los tiempos de los trámites.





El representante empresarial calificó el problema eléctrico como estructural y sostuvo que se ha mantenido durante tres gobiernos. Planteó una coordinación permanente entre el Estado, las empresas y el sector académico para planificar soluciones de largo plazo.



