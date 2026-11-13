COE reporta la entrega de 1.709 kits de alimentos a familias afectadas por las lluvias

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional reportó la entrega de 1.709 kits de alimentos y el levantamiento de información sobre las necesidades de 1.821 familias afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.





En Galápagos, las instituciones trabajaron en la recuperación de la vía E5, en Santa Cruz, y en el retiro de escombros en Pampa Coloradas. El balance también registra la gestión de 200 kits de aseo y la entrega de 17 kits de limpieza. Además, se realizaron labores de limpieza en alojamientos temporales, fumigaciones en tres instituciones educativas y desinfección de viviendas en Bellavista y El Bosque.





El reporte incluye la entrega de 500 kits de aseo personal y 500 repelentes a familias damnificadas, así como la instalación de bombas para retirar agua estancada. En Nueva Esperanza Sur, Esmeraldas, se distribuyeron 230 kits a 115 familias. En el cantón Eloy Alfaro, otras 264 familias recibieron kits de primera respuesta, higiene personal y vajilla familiar.





En Manabí, las autoridades entregaron ayuda humanitaria en Jaramijó, con 13 kits complementarios de alimentos y 13 de limpieza familiar. También instalaron brigadas sociales en Manta y Chone, y desplegaron evaluadores en Montecristi y Jipijapa para registrar daños y necesidades. En Manta se prepara la activación de bonos de arrendamiento para cuatro familias de Las Cumbres; el beneficio aún no se ha entregado.





Las intervenciones reportadas también incluyen la limpieza de vías en El Oro y Santa Elena, trabajos para reparar un socavón en Santo Domingo de los Tsáchilas y la evaluación de alojamientos temporales en Napo y Orellana. En Carchi se habilitó un alojamiento temporal en Montúfar para familias afectadas.





El COE Nacional mantiene la coordinación de las instituciones de respuesta para atender a las familias y recuperar infraestructura afectada por las precipitaciones.