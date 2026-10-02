Desconexiones eléctricas para grandes industrias se amplían hasta 72 horas

Las grandes industrias de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) tendrán desconexiones eléctricas de hasta 72 horas.





Las restricciones comenzaron con periodos de 24 horas y posteriormente fueron ampliadas hasta llegar a tres días consecutivos para los grandes consumidores de energía.





La medida coincide con la aplicación de nuevas tarifas eléctricas para estos segmentos. Los consumidores de Alto Voltaje 1 pagan USD 0,29 por kilovatio hora, mientras que para Alto Voltaje 2 la tarifa se ubica en USD 0,30 por kilovatio hora.





Las desconexiones alcanzan a empresas e industrias que operan bajo estas categorías de alto voltaje.



