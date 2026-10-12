Derrame de crudo contamina el río Cupa en Quinindé

Un derrame de crudo contaminó el río Cupa, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Los habitantes alertaron sobre la presencia de hidrocarburos y un fuerte olor en el agua durante la mañana de este lunes 12 de octubre.





Personal de Petroecuador y del Ejército acudió al sector. Se instalaron barreras y realizaron excavaciones para contener el crudo, pero la corriente dificultaba los trabajos y el hidrocarburo continuaba desplazándose río abajo.





Los residentes pidieron al Municipio de Quinindé enviar tanqueros con agua potable. Explicaron que utilizan el río para bañarse, lavar ropa y otras actividades domésticas, mientras esperan que entre en funcionamiento un proyecto de abastecimiento.









La comunidad exigió la presencia de representantes de Petroecuador para conocer las medidas de remediación y atención a las familias. Los moradores sostuvieron que anteriores derrames también afectaron plantaciones de cacao y ocasionaron pérdidas económicas.





Los habitantes reclamaron compromisos para reparar los daños y prevenir nuevos episodios. Además, advirtieron que podrían cerrar la vía si las autoridades y la petrolera no atienden sus pedidos.



