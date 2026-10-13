Defensa de Aquiles Alvarez exige sorteo público del tribunal que conocerá la casación del caso Grillete

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia un sorteo público y verificable para designar al tribunal y al juez ponente que conocerán el recurso de casación del caso Grillete.





La carta, fechada este 13 de octubre, está dirigida a Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, y a Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. La defensa exige que la audiencia se programe con criterios objetivos, respeto al orden de ingreso de los recursos y cumplimiento de los plazos y prioridades legales.





Cueva sostuvo que el pedido responde a cuestionamientos sobre sorteos y nuevos sorteos, presuntas designaciones de jueces sin respetar esos mecanismos y una supuesta celeridad selectiva en la programación de audiencias. La defensa afirmó que existen sospechas de tráfico de influencias y de actuaciones orientadas a obtener una condena contra Alvarez sin suficiente sustento probatorio.





El abogado pidió que el sorteo se realice mediante el sistema legalmente establecido, con presencia de un notario y de un representante acreditado de Alvarez, y que las demás partes procesales puedan observarlo. También solicitó una notificación previa con la fecha, hora, lugar y modalidad del acto.





Entre sus requerimientos constan identificar a los funcionarios responsables y a los jueces habilitados para participar, documentar las exclusiones y sus fundamentos, grabar íntegramente el sorteo y entregar copias certificadas del acta y de los registros técnicos. Si el sorteo ya se hubiera realizado, pidió su documentación completa y una explicación de las medidas de transparencia aplicadas.





Sobre la audiencia, Cueva exigió que no se suspendan ni desplacen arbitrariamente diligencias de otros ciudadanos para dar prioridad a esta causa. En una publicación en X, también pidió evitar que los jueces estén conectados simultáneamente a otras diligencias durante el tratamiento del recurso.





La defensa solicitó preservar los registros de ingreso, sorteo, modificaciones, reasignaciones y programación del proceso, incluidas las bitácoras del sistema y las comunicaciones oficiales. Además, requirió una respuesta expresa y motivada a cada petición.





“La casación no puede convertirse en otro capítulo de la ‘justicia a la carta’”, escribió Cueva. El abogado afirmó que sus pedidos no buscan condicionar la decisión del tribunal y advirtió que, si se comprueban irregularidades, la defensa ejercerá las acciones procesales, constitucionales, disciplinarias y penales correspondientes.



