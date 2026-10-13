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Defensa de Aquiles Alvarez exige sorteo público del tribunal que conocerá la casación del caso Grillete

Julio César Cueva pidió respetar el orden de programación de las audiencias y evitar que los jueces participen simultáneamente en otras diligencias.

Redacción de Ecuadorinmediato
Aquiles Alvarez

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia un sorteo público y verificable para designar al tribunal y al juez ponente que conocerán el recurso de casación del caso Grillete.


La carta, fechada este 13 de octubre, está dirigida a Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, y a Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. La defensa exige que la audiencia se programe con criterios objetivos, respeto al orden de ingreso de los recursos y cumplimiento de los plazos y prioridades legales.


Cueva sostuvo que el pedido responde a cuestionamientos sobre sorteos y nuevos sorteos, presuntas designaciones de jueces sin respetar esos mecanismos y una supuesta celeridad selectiva en la programación de audiencias. La defensa afirmó que existen sospechas de tráfico de influencias y de actuaciones orientadas a obtener una condena contra Alvarez sin suficiente sustento probatorio.


El abogado pidió que el sorteo se realice mediante el sistema legalmente establecido, con presencia de un notario y de un representante acreditado de Alvarez, y que las demás partes procesales puedan observarlo. También solicitó una notificación previa con la fecha, hora, lugar y modalidad del acto.


Entre sus requerimientos constan identificar a los funcionarios responsables y a los jueces habilitados para participar, documentar las exclusiones y sus fundamentos, grabar íntegramente el sorteo y entregar copias certificadas del acta y de los registros técnicos. Si el sorteo ya se hubiera realizado, pidió su documentación completa y una explicación de las medidas de transparencia aplicadas.


Sobre la audiencia, Cueva exigió que no se suspendan ni desplacen arbitrariamente diligencias de otros ciudadanos para dar prioridad a esta causa. En una publicación en X, también pidió evitar que los jueces estén conectados simultáneamente a otras diligencias durante el tratamiento del recurso.


La defensa solicitó preservar los registros de ingreso, sorteo, modificaciones, reasignaciones y programación del proceso, incluidas las bitácoras del sistema y las comunicaciones oficiales. Además, requirió una respuesta expresa y motivada a cada petición.


“La casación no puede convertirse en otro capítulo de la ‘justicia a la carta’”, escribió Cueva. El abogado afirmó que sus pedidos no buscan condicionar la decisión del tribunal y advirtió que, si se comprueban irregularidades, la defensa ejercerá las acciones procesales, constitucionales, disciplinarias y penales correspondientes.


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