Daniella Camacho anuncia que apelará su exclusión del concurso para Fiscal General

La jueza Daniella Camacho anunció que apelará su exclusión del concurso para Fiscal General del Estado. Sostuvo que se le está negando el derecho a participar por una actuación que, a su criterio, cumplió con la ley.





“Por supuesto que voy a apelar. Es mi derecho”, afirmó. Camacho explicó que la decisión está relacionada con una excusa que presentó para apartarse del conocimiento de una causa.





La magistrada dijo que se ha excusado en dos procesos durante su trayectoria y defendió ese mecanismo como una forma de salvaguardar las causas. Sostuvo que ocultar una circunstancia que le impidiera intervenir habría constituido una falta de probidad.





Sobre el proceso al que se refirió, explicó que los otros jueces rechazaron su excusa porque consideraron que podía continuar conociéndolo. Añadió que posteriormente la Fiscalía presentó una recusación y que ella se allanó a ese pedido.





Camacho también expresó su desacuerdo con el número de postulantes excluidos. Afirmó que hay personas valiosas entre quienes fueron descalificados y entre los cinco que permanecen, y sostuvo que todos los aspirantes tienen derecho a continuar.





La Comisión Ciudadana de Selección resolvió las impugnaciones el 6 de octubre de 2026. Camacho quedó fuera después de que se aceptara una de las seis objeciones presentadas en su contra. En esa jornada fueron descalificados 21 de los 26 postulantes.





Los cinco aspirantes que continúan son Carlos Alarcón, Andrea Cazar, Patricio Haro, Juan Guaño y Mario Fonseca. Los postulantes inconformes pueden apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que deberá resolver los recursos antes de la fase de oposición, en la que se rendirá una prueba escrita.