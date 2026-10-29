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Daniel Salcedo fue extraditado a Estados Unidos junto con Ronald Herrera y alias Churrón

Los tres fueron trasladados este jueves 29 de octubre. Con estas entregas, suman nueve las personas extraditadas, según el presidente Daniel Noboa.

Redacción de Ecuadorinmediato
Salcedo extraditado

Daniel Salcedo, el expolicía Ronald Herrera y Francisco Bermúdez, alias Churrón, fueron extraditados a Estados Unidos. Los tres permanecían recluidos en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.



Noboa confirmó la extradición y publicó imágenes del traslado. El presidente afirmó que, con estas entregas, ya son nueve las personas enviadas a responder ante la justicia internacional.



Salcedo enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras, conspiración para poseer esas armas, conspiración para cometer lavado de activos y lavado de dinero. Herrera enfrenta tres cargos relacionados con narcóticos y armas.



Según la acusación estadounidense, entre 2023 y 2026 Salcedo habría acordado con Herrera y otras personas traficar cocaína colombiana a través de Ecuador hacia destinos internacionales.



La extradición de Salcedo coincide con la audiencia convocada en Ecuador para resolver si él y otros seis procesados son llamados a juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.


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