Daniel Salcedo fue extraditado a Estados Unidos junto con Ronald Herrera y alias Churrón

Daniel Salcedo, el expolicía Ronald Herrera y Francisco Bermúdez, alias Churrón, fueron extraditados a Estados Unidos. Los tres permanecían recluidos en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.









Noboa confirmó la extradición y publicó imágenes del traslado. El presidente afirmó que, con estas entregas, ya son nueve las personas enviadas a responder ante la justicia internacional.









Salcedo enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras, conspiración para poseer esas armas, conspiración para cometer lavado de activos y lavado de dinero. Herrera enfrenta tres cargos relacionados con narcóticos y armas.









Según la acusación estadounidense, entre 2023 y 2026 Salcedo habría acordado con Herrera y otras personas traficar cocaína colombiana a través de Ecuador hacia destinos internacionales.









La extradición de Salcedo coincide con la audiencia convocada en Ecuador para resolver si él y otros seis procesados son llamados a juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.



