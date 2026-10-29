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Alfonso Montalván, alcalde de Vinces, recibe prisión preventiva por presunto lavado de activos

La medida también alcanza a otros nueve procesados. Su madre recibió medidas sustitutivas por su condición de adulta mayor.

Redacción de Ecuadorinmediato
alcalde vinces

La justicia dictó prisión preventiva contra Alfonso Montalván, alcalde de Vinces, y otros nueve procesados dentro de una investigación por presunto lavado de activos. La causa involucra a su círculo familiar y a una estructura que habría movilizado aproximadamente USD 3,22 millones entre 2019 y 2026.


La madre del alcalde, identificada como Juana C., recibió medidas sustitutivas. La Fiscalía había solicitado alternativas a la prisión preventiva por su condición de adulta mayor.


Montalván fue detenido el 28 de octubre durante los operativos ejecutados en Los Ríos, Azuay y Guayas. Entre los detenidos estuvieron su hijo, su madre, su hermano y cuatro trabajadores del Municipio de Vinces.


El general Henry Román Tapia, director general de Investigación de la Policía, explicó que hubo 14 detenidos y que dos personas que ya permanecían recluidas fueron notificadas dentro de la causa.


Según el Ministerio del Interior, la presunta estructura habría utilizado la Constructora Aldrensa S. A. para canalizar recursos de origen ilícito. Las autoridades también investigan posibles vínculos financieros con personas relacionadas con narcotráfico y grupos delictivos.


Durante las diligencias, la Fiscalía informó del levantamiento de dinero en efectivo, documentación y armas.

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