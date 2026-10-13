Daniel Noboa registra 47,5 % de aprobación en ranking de CB Global Data

El presidente Daniel Noboa registra un 47,5 % de aprobación en el ranking de mandatarios latinoamericanos de octubre de 2026 elaborado por CB Global Data. La medición lo ubica en el sexto puesto entre 18 presidentes.





Noboa obtiene un 46,9 % de desaprobación, mientras que el 5,6 % corresponde a quienes no saben o no contestan. La diferencia entre aprobación y desaprobación es de 0,6 puntos porcentuales.





Frente al 47,4 % de imagen positiva registrado en septiembre, el mandatario presenta un incremento de 0,1 puntos porcentuales en octubre, según la gráfica difundida por la consultora.



