Daniel Noboa asegura que no habrá apagones durante las semanas de mayor estiaje

El presidente Daniel Noboa aseguró que las familias ecuatorianas no tendrán cortes de luz durante las próximas semanas, que describió como las más críticas por la menor disponibilidad de agua. En una entrevista en Radio Centro afirmó: “Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”.





En la conversación también participó José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Ambos abordaron energía, abastecimiento de medicamentos, seguridad, economía, obras y elecciones seccionales.





Generación eléctrica y nuevos proyectos

Noboa afirmó que Toachi Pilatón genera más de 200 megavatios; Marcel Laniado, en Daule Peripa, 178 megavatios; y Baba, cerca de 40 megavatios. Sostuvo que estos aportes se suman a las barcazas y a la generación privada para afrontar el estiaje.





Neira informó que varios proyectos termoeléctricos previstos hasta abril de 2027 sumarán 655 megavatios adicionales. También dijo que algunos proveedores están adelantando entregas programadas para noviembre, diciembre y enero.





El secretario afirmó que, desde el 5 de junio, se han otorgado 12 certificados habilitantes para proyectos fotovoltaicos. Añadió que los permisos para generación privada están tomando entre tres y cuatro meses.





Noboa mencionó como ejemplos de autogeneración a Novacero, con más de 30 megavatios, y Corporación Favorita, con más de 80. Sobre Difare, afirmó que en noviembre estará cerca de los 60 megavatios.





Tarifas industriales y costos de generación

Neira explicó que las categorías industriales AV1 y AV2 pasaron de tarifas de entre 6 y 9 centavos a 30 centavos desde el 1 de octubre. Justificó el incremento por los costos de generación durante el estiaje.





Informó que, por disposición presidencial, desde el 1 de noviembre se aplicará una tarifa basada en el consumo histórico. El estudio para implementar ese cambio está en elaboración, dijo.





Noboa atribuyó el encarecimiento de la generación térmica al precio de los combustibles. Afirmó que, en las barcazas, el componente fijo es de 9 centavos, pero el costo total alcanza entre 26 y 27 centavos con los precios actuales del fuel oil y el diésel.





El mandatario sostuvo que la tarifa podría bajar a mediano plazo si disminuye el precio del petróleo e invitó a los industriales a invertir en autogeneración.





Neira anunció para el 6 de octubre la eliminación del IVA y del impuesto a la salida de divisas en importaciones destinadas a proyectos privados hidroeléctricos y de almacenamiento de energía.





Transmisión, interconexión con Perú y gas natural

Noboa aseguró que su Gobierno ha invertido más de USD 60 millones en transmisión eléctrica. Sostuvo que también se permite inversión privada en esa área sin el límite de 100 megavatios mencionado para determinados proyectos de generación.





Neira anunció que el próximo mes se lanzará un proyecto de línea de transmisión con Perú de 1.000 megavatios.





Consultado sobre inversiones en gas natural, el presidente expresó su respaldo a quienes quieran participar en ese sector. Planteó modernizar el parque termoeléctrico y sustituir fuel oil por gas para reducir la contaminación y mejorar la eficiencia.





Compra de medicamentos a India

Noboa afirmó que los medicamentos que se comprarán a India cuentan con aprobación de la FDA. También anunció trabajo con empresas privadas para el manejo conjunto de inventarios y la entrega de medicinas.





Neira informó que esta semana se prevé firmar un acuerdo comercial con el Gobierno de India, tras varios meses de gestiones, y que la compra se realizará en las próximas semanas.





Explicó que, durante la visita de Noboa a Nueva York, mantuvieron una reunión con los cancilleres de ambos países para transmitir la urgencia de concretar la adquisición.





El secretario dijo que la logística y el abastecimiento se coordinarán entre el Ministerio de Salud Pública, una empresa pública creada en junio para la distribución y el sector privado. El objetivo, sostuvo, es abastecer diariamente a más de 1.793 centros médicos del Ministerio.





Durante ese intercambio, Neira pidió enviar un saludo al “noticiero de su primo resentido” y añadió: “Saludos a Lenin”.





Jóvenes en Acción y capacitación

Noboa afirmó que Jóvenes en Acción beneficiará a 700.000 jóvenes de escasos recursos, quienes recibirán USD 800 en un lapso de 30 días. Explicó que 200.000 participantes trabajarán en actividades relacionadas con riesgos y emergencias.





Dijo que el Gobierno ha conversado con empresas privadas para incorporar jóvenes a procesos de capacitación y trabajo durante dos meses. Expresó su expectativa de que entre 150.000 y 200.000 participantes accedan a esas oportunidades.





Neira informó que, hasta las 07:00 del día de la entrevista, había 601.243 inscritos. El presidente sostuvo que el programa cuenta con el aval del Banco Mundial y que los USD 560 millones previstos también contribuirán al consumo.





Noboa afirmó que esta es la cuarta edición del programa. Sobre las oportunidades para quienes terminan sus estudios, sostuvo que la planificación de la fuerza laboral requiere una perspectiva de diez años y vinculó ese trabajo con la agenda 2040.





El Niño y atención de emergencias

Noboa aseguró que Ecuador tiene acceso a crédito internacional y a más de USD 300 millones en fondos relacionados con El Niño. Mencionó la entrega de bombas, tractores y maquinaria a asociaciones de productores.





Sobre Esmeraldas, Neira explicó que el albergue para 40 personas corresponde a quienes perdieron sus hogares. Agregó que se han entregado más de 3.000 kits de alimentos y 3.000 kits de la Secretaría de Riesgos.





El secretario sostuvo que el Gobierno participa en los COE cantonales y da seguimiento a la atención de emergencias. Informó que existen 100 lugares certificados para alojar a personas que pierdan sus viviendas.





Apoyo a productores y refinanciamiento

Noboa afirmó que se trabaja con asociaciones en créditos de emergencia y entrega gratuita de insumos y herramientas. Tras corregir una cifra inicial, aseguró que se han entregado más de 500 tractores y más de 450 camionetas a pequeños productores.





Neira añadió que se han distribuido 60.331 kits de paquetes tecnológicos.

Consultado sobre una posible condonación de créditos para agricultores afectados por El Niño, Noboa planteó procesos de refinanciamiento y ayudas mediante herramientas, insumos o bonos. Sostuvo que perdonar deudas podría generar responsabilidades por el uso de recursos públicos.





Seguridad, extorsión y toque de queda

Noboa aseguró que la semana anterior se registraron 117 homicidios intencionales, cifra que presentó como la menor de una semana en lo que va del año. También afirmó que la extorsión se ha reducido en más del 30% en Guayaquil y Quito.





El mandatario explicó que la estrategia contempla actuar contra las estructuras criminales y combatir en territorio a los grupos que recurren a la extorsión. Anunció operaciones importantes hasta finales de año.





Sobre las dos semanas de toque de queda, sostuvo que se registró una reducción superior al 30% en homicidios y otros delitos. También afirmó que fueron capturadas personas a las que identificó como representantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador.





Neira detalló que en Guayaquil se realizaron 658 operaciones, con la incautación de 117 armas de fuego, 3.471 municiones y dos toneladas de droga.





El secretario también denunció que circularon imágenes manipuladas de buses con supuestos distintivos del Cartel de Sinaloa en Quito, Guayaquil y Cuenca. Atribuyó su difusión a la oposición y sostuvo que las cooperativas entregaron información para desmentirlas.





Cooperación con Colombia

Noboa afirmó que mantiene conversaciones telefónicas cada 15 días con Abelardo de la Espriella y que existe cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía de ambos países.





Acusó al anterior Gobierno colombiano de haber entregado territorio del sur a grupos guerrilleros. Sobre el Escudo de las Américas, describió la iniciativa como un mecanismo de cooperación entre países para combatir el narcotráfico.





Economía y previsiones de crecimiento

Noboa sostuvo que las ventas de bienes y servicios con IVA cero, entre ellos alimentos, medicinas y transporte, registran un crecimiento cercano al 10%. También afirmó que las ventas locales aumentan más del 12% frente al año anterior.





El presidente dijo que Ecuador recibió más de USD 700 millones de inversión extranjera durante el primer semestre. Anticipó nuevas inversiones en minería, petróleo y energía, y expresó su expectativa de que el año cierre con una cifra récord.





Consultado sobre una proyección de afectación económica por El Niño, respondió que no comparte la cifra planteada y que el Gobierno maneja otras estimaciones. Sostuvo que habrá crecimiento durante el cuarto trimestre y una desaceleración en el primer semestre del próximo año.





Noboa afirmó además que la inflación se ubica en el 1,12% y atribuyó ese resultado a la tecnificación del agro y al control de precios en mercados.





Quinto Puente, vías y hospitales

Noboa afirmó que el Quinto Puente tendrá un costo cercano a USD 800 millones y que las vías que lo conectarán requerirán otros USD 500 millones. Aseguró que esos proyectos están financiados y que estarán listos en 2029.





Sobre la vía Nobol-Progreso, dijo que su construcción comenzará el próximo año. Explicó que incluirá una conexión con Palmar y sostuvo que permitirá reducir en media hora el viaje desde Guayaquil hacia el norte de Santa Elena.

El mandatario también anunció que esta semana se adjudicará el parque de Monte Sinaí.





En infraestructura sanitaria, mencionó proyectos hospitalarios en La Libertad, Santa Rosa, Cayambe con el IESS y Rumiñahui. Explicó que, en algunos casos, los municipios aportan los terrenos.





Gabinete y medidas de alivio económico

Noboa sostuvo que la reestructuración del gabinete está dando resultados y anunció que Sariha Moya será delegada de Ecuador ante el BID.





El presidente también mencionó el adelanto del pago del décimo y que se quitará el IVA durante feriados, incluido el del 20 de noviembre. Neira negó que esas medidas respondan a las elecciones y recordó que el adelanto del décimo y Jóvenes en Acción se aplicaron el año anterior.





Sobre su aprobación, Noboa afirmó que el Gobierno logró recuperarse después de haber descendido a “treinta y pico por ciento”. Atribuyó esa recuperación a mantener el rumbo de su gestión.





Elecciones seccionales

Noboa afirmó que su movimiento está “muy bien” en nueve o diez cantones de Manabí, aunque reconoció que en el resto es difícil revertir la situación. Sobre la Prefectura, sostuvo que todavía existen oportunidades para crecer y que su candidato, Marcos, deberá intensificar la campaña. “Creemos que todavía hay mucho por definir en Manabí”, dijo.}

Consultado sobre si las acciones contra la inseguridad influyen en sus posibilidades electorales en Azuay, respondió que considera que sí. Sin embargo, sostuvo que el respaldo de una figura política debe acompañarse de propuestas, discurso y trabajo de campaña de los candidatos. “Con malos candidatos tampoco se hace nada”, afirmó.



