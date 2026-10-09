Daniel Noboa anuncia más de USD 1.000 millones para Guayaquil y Guayas y dice que habrá “autoridades locales dignas”

El presidente Daniel Noboa anunció una inversión de más de USD 1.000 millones para impulsar el comercio, el turismo y el crecimiento económico de Guayaquil y Guayas. Lo hizo este jueves 8 de octubre, durante el festival Día de las Estrellas, organizado por los 206 años de independencia de la ciudad en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

En su discurso, el mandatario también se refirió a las autoridades locales: “Pronto tendremos autoridades locales también que sean dignas y que trabajen por el verdadero desarrollo de la ciudad”. Añadió que deben trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos y evitar complicar la gestión del Gobierno central.

Noboa sostuvo que el Quinto Puente y el parque de Monte Sinaí ya están en marcha. También mencionó intervenciones en la red vial, edificios y parques que, afirmó, habían sido abandonados. El anuncio de inversión no detalló la distribución de los recursos, los plazos de ejecución ni las fuentes de financiamiento.

Sobre seguridad, aseguró que su Gobierno continuará las operaciones contra las estructuras criminales. Destacó el trabajo de los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y sostuvo que están ganando esa batalla.

Al evento acudieron la vicepresidenta María José Pinto, ministros y asambleístas oficialistas. También estuvieron Cynthia Viteri, candidata de ADN a la Alcaldía de Guayaquil, y Andrés Guschmer, candidato a la Prefectura del Guayas. Las elecciones seccionales están previstas para el 29 de noviembre.



