El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó 51.731 candidaturas para las elecciones seccionales de 2027; otras 1.829 no fueron calificadas. Marco Peña, coordinador nacional técnico de Participación Política del organismo, informó que Azuay registra el mayor número de postulaciones, con 4.200; le siguen Manabí, con 4.100, y Pichincha, con 3.933.





Las candidaturas calificadas se distribuyen en 144 para prefecturas, 1.299 para alcaldías, 4.606 para concejalías rurales, 7.508 para concejalías urbanas, 2.736 para concejalías urbanas por circunscripción y 35.438 para juntas parroquiales rurales.





La campaña electoral comenzó el 12 de noviembre y terminará a las 23:59 del 26. El CNE aprobó un Fondo de Promoción Electoral de aproximadamente USD 10,2 millones más IVA. Peña aclaró que esos recursos no se entregan en efectivo a las organizaciones políticas: las candidaturas podrán contratar espacios entre 599 medios y empresas de vallas calificadas, y el CNE pagará directamente a los proveedores después de verificar el servicio.





Durante la campaña, los candidatos pueden entregar los 132 artículos promocionales autorizados, entre ellos afiches, banderas, bolígrafos, calendarios, agua embotellada y chocolates. Peña dijo que entregar objetos fuera de esa lista podría constituir una infracción electoral. También están prohibidos los actos de campaña en inauguraciones o entregas de obras públicas, los eventos con artistas internacionales y el uso de niños, niñas y adolescentes en actividades proselitistas.





El CNE mantiene 18 posibles infracciones electorales en análisis: cinco fueron archivadas y 13 siguen en trámite. Peña informó que la institución realizó 1.994 recorridos en espacios públicos y registró alrededor de 6.500 artículos promocionales. La delegación de Tungurahua presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral la primera denuncia institucional por campaña anticipada.





En Huaquillas, dos candidatos fallecidos —Ronald Farfán, aspirante a alcalde, y Christian Rugel, candidato a concejal urbano— constarán en las papeletas ya impresas. Peña dijo que los votos que obtengan se contabilizarán para los reemplazos que solicite la alianza que los postuló. El CNE tampoco había recibido una solicitud para reemplazar a una candidata a concejal rural de Salinas, en Santa Elena. El coordinador afirmó que la ley no establece un plazo para esos reemplazos.





Peña agregó que las autoridades que buscan la reelección deben pedir licencia sin remuneración durante la campaña. Quienes aspiraban a una dignidad distinta debían renunciar antes de inscribir su candidatura.





Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el CNE calificó a 65 candidatos, distribuidos en tres papeletas. En la lista de pueblos y nacionalidades indígenas y ecuatorianos en el exterior quedó una sola candidata; cerca de 40 postulantes de esa lista no cumplieron los requisitos, según Peña. Si los votos nulos superan a los válidos en toda la dignidad, la ley contempla la posibilidad de anular esa elección.