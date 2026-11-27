Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, dijo que todavía necesita tiempo para recuperarse de los problemas de salud que sufrió en julio. Contó que sus médicos estimaron al menos seis meses para que vuelva a estar al 100%. Aunque algunos resultados de sus chequeos han mejorado, afirmó que todavía hay valores que necesitan recuperarse. También reconoció que descuidó su salud por dedicarse a la Alcaldía.





Zamora anunció su respaldo a Juan Cristóbal Lloret para la Alcaldía de Cuenca y a Consuelo Orellana para la Prefectura del Azuay, por la alianza 63-17-1, La Provincia en Marcha. De Lloret dijo que cumplió su palabra y trabajó con la Alcaldía en proyectos para la ruralidad y la vialidad. De Orellana destacó su vocación de servicio y su participación en el equipo que atendió temas relacionados con los hospitales. También pidió votar por los candidatos de la alianza a concejales y juntas parroquiales, y por Manuel Alvarado para la Viceprefectura.





El alcalde suspendido afirmó que no ha respondido a las acusaciones difundidas contra él, su familia y su administración porque considera que hacerlo durante la campaña afectaría a los candidatos que respalda. Dijo que presentará documentos y responderá después de las elecciones. Aseguró que las críticas buscan perjudicar a Lloret y Orellana, aunque no identificó a quienes, según él, estarían detrás de esos señalamientos.





Zamora defendió los hospitales municipales ante las críticas por equipos que, según reconoció, no cumplen exactamente las especificaciones de los contratos. Aclaró que esos equipos funcionan, pero que la administración debe exigir al contratista que los cambie por los modelos acordados. Como ejemplos, mencionó una balanza que funciona con pilas en vez de corriente y un monitor de 12 pulgadas en lugar del de 15 pulgadas contratado. Afirmó que el Hospital del Valle atendió a 40.000 personas en nueve meses y que ningún paciente sufrió daños que pusieran en riesgo su vida.





Durante la transmisión, enumeró obras y proyectos de su administración, entre ellos el Parque del Ferrocarril, el estadio de Cashapata, casas comunales, los hospitales de Baños y Ricaurte, el parque del Arco, el puente de Patamarca, el quirófano móvil, la plataforma de Gucho, la renovación del aeropuerto y la Terminal Terrestre Sur. También mencionó espacios públicos en Mariano Cueva y Vega Muñoz, el Parque de los Jóvenes en Gapal y el parque vial de Ricaurte, estos últimos en ejecución.





Además, destacó las estaciones de bomberos, las paradas inteligentes, el Hospital de la Mascota, los proyectos de agua para Santa Ana y Quingeo, la planta de tratamiento de aguas residuales, el nuevo relleno sanitario y la compra de maquinaria municipal. Mencionó la adquisición de páramo para proteger Kimsacocha, las obras en zonas rurales, la decisión de no subir el pasaje de bus y el año sin radares. Al cierre, pidió votar este domingo por Lloret, Orellana y la alianza 63-17-1. Dijo que continúa recuperándose y que extraña a Cuenca.