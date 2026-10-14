Cortes de luz imprevistos afectan a varias provincias entre la noche del martes y la madrugada del miércoles

Usuarios de distintas provincias denunciaron cortes de electricidad no programados entre la noche del martes 13 y la madrugada de este miércoles 14 de octubre. Las interrupciones afectaron sectores de Quito, Guayaquil, Durán, Daule, Latacunga, Ambato y cantones de Loja, entre otras localidades.

En Quito, moradores de Ponceano, Guajaló y Tumbaco informaron que estaban sin energía. También hubo denuncias desde La Concepción, La Magdalena, Guamaní y el sector del redondel de la Atahualpa. En algunos puntos, los usuarios indicaron que las desconexiones superaron las seis horas.

En Guayaquil, las interrupciones alcanzaron sectores como Samanes, Guayacanes, el Guasmo, la Vía a la Costa y cooperativas del noroeste. Los reportes también incluyeron Sauces 4 y las inmediaciones de la Terminal Terrestre, además de sectores de Durán, Daule y Playas.

En Cotopaxi, ciudadanos de Latacunga y Pujilí denunciaron interrupciones desde aproximadamente las 20h00 del martes. Según sus testimonios, la electricidad se fue y regresó en cuatro ocasiones antes de restablecerse unas cuatro horas después.

En Ambato, el corte comenzó alrededor de las 20h28 y el suministro empezó a regresar aproximadamente 30 minutos después. En Loja, hubo reportes desde Macará, Cariamanga y Catamayo.

Otras denuncias ciudadanas ubicaron interrupciones en Riobamba, localidades de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe. Los usuarios reclamaron información sobre las causas y los tiempos de restablecimiento.





Hasta las 06h15 de este miércoles, la Empresa Eléctrica Quito mantenía sin respuesta las consultas sobre las causas de los cortes. CNEL indicó que sus equipos atendían las interrupciones, sin precisar su origen. Las empresas eléctricas de Cotopaxi y Ambato tampoco ofrecieron una explicación.