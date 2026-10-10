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Corte Nacional archiva investigación contra Daniel Noboa por presunto peculado en el campo Sacha

El juez acogió el pedido del fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Fiscalía sostuvo que el contrato no se firmó y que no hubo perjuicio económico para el Estado.

Redacción de Ecuadorinmediato
Noboa

El juez nacional encargado Edison Fernando Cantos Aguirre dispuso el 7 de octubre el archivo de la investigación previa contra el presidente Daniel Noboa por presunto peculado, relacionada con la fallida adjudicación del campo petrolero Sacha al consorcio Sinopetrol. La decisión acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado. 


El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, sostuvo que el contrato de participación nunca se suscribió y que no se produjo un perjuicio económico para el Estado. La investigación recogió que Sinopetrol no presentó los documentos habilitantes dentro del plazo establecido ni pagó la prima de entrada acordada. 


La adjudicación caducó el 24 de abril de 2025 y Petroecuador mantuvo la operación del bloque. Fiscalía también concluyó que Amodaimi Oil Company S.L., vinculada a Sinopec, cumplía las condiciones legales para aplicar el procedimiento excepcional de adjudicación sin licitación ordinaria. 


El juez rechazó el pedido de la defensa de Noboa de calificar como malicioso o temerario el escrito presentado por Washington Andrade. Consideró que este había ingresado como una solicitud de actos urgentes y no contaba con el reconocimiento juramentado exigido para esa calificación. 

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