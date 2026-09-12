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Corte declara inconstitucionales normas sobre actividades escolares y laborales de los sábados

La Corte Constitucional dejó sin efecto tres artículos del Acuerdo Ministerial 0045-A que regulaban actividades complementarias, asistencia obligatoria y compensación de jornadas

Redacción de Ecuadorinmediato
CC

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2026-00045-A, emitido el 27 de mayo de 2026 por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.


Las disposiciones permitían realizar actividades complementarias institucionales los sábados y establecían su obligatoriedad para estudiantes, docentes y personal administrativo de instituciones educativas fiscales.


El artículo 5 también disponía mecanismos para compensar las jornadas cumplidas por docentes y personal administrativo, mediante días laborables de diciembre o días posteriores al periodo de vacaciones anuales.


La Corte determinó que esas disposiciones vulneraron el principio de reserva de ley, al regular aspectos relacionados con la jornada laboral y sus efectos remunerativos mediante un acuerdo ministerial.


Además, estableció que los actos emitidos en aplicación directa de los artículos declarados inconstitucionales no podrán continuar produciendo efectos.


La sentencia fue aprobada con cinco votos a favor de los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Richard Ortiz Ortiz y José Luis Terán Suárez.


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