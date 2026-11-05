Bancos privados ofrecerán apoyo a clientes afectados por el fenómeno de El Niño
Asobanca anunció que las familias y empresas cuya capacidad de pago se vea afectada podrán acercarse a su banco para acordar una alternativa financiera.
La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) anunció que los bancos privados apoyarán a las familias y empresas que enfrenten dificultades para pagar sus obligaciones por los efectos del fenómeno de El Niño.
La asociación explicó que las entidades analizan de forma continua el impacto en las zonas donde se prevén mayores afectaciones, con el fin de anticipar las necesidades de sus clientes. Quienes resulten afectados podrán contactar a su banco y acordar una alternativa que se ajuste a su situación financiera, dentro de la normativa vigente.
Asobanca afirmó que las entidades realizarán este proceso con responsabilidad y mantendrán como prioridad el cuidado de los depósitos de sus clientes.