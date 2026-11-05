Asambleísta Eliana Correa denuncia suspensión de alimentación para personal del Hospital Pablo Arturo Suárez

La asambleísta Eliana Correa denunció que el Hospital Pablo Arturo Suárez suspendió temporalmente el servicio de alimentación para su personal sanitario. Cuestionó que el hospital priorice los recursos disponibles para alimentar a los pacientes hospitalizados y de áreas críticas mientras, según afirmó, el Ministerio de Salud y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones adjudicaron a la empresa Dedalus un contrato de USD 240,26 millones por siete años para digitalizar el sistema de salud.





En un memorando fechado el 4 de noviembre, el hospital informó que la suspensión se mantendrá hasta contar con un nuevo proveedor. La institución espera la aceptación de una orden de compra en el Sistema Oficial de Contratación Pública y no estableció una fecha para reanudar la alimentación del personal.





Correa también afirmó que los hospitales enfrentan falta de medicinas e insumos básicos y deficiencias de personal en limpieza, cocina y seguridad. Sostuvo que la digitalización no basta si los hospitales y sus trabajadores carecen de lo necesario para atender a los pacientes.



