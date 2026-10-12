Constructores piden a Noboa revisar tarifas eléctricas y duración de los cortes

El Clúster Constructores Positivos solicitó al presidente Daniel Noboa revisar los incrementos de las tarifas eléctricas industriales y la duración de las desconexiones en las plantas que producen materiales de construcción.





En una carta abierta fechada el 10 de octubre, el gremio afirmó que los efectos del incremento tarifario comienzan a reflejarse en los precios de materiales esenciales. Advirtió que esto podría elevar el costo de las viviendas y dificultar el acceso de las familias a un hogar.





Los constructores pidieron evaluar alternativas para reducir el impacto en los costos de producción y en el precio final de las viviendas. Aunque reconocieron los desafíos energéticos del país, sostuvieron que es necesario equilibrar la sostenibilidad del sistema eléctrico con la competitividad de los sectores productivos.





El gremio también solicitó revisar la duración de los cortes en las plantas proveedoras de materiales. Afirmó que la continuidad de sus operaciones es fundamental para prevenir el desabastecimiento, evitar retrasos en las obras y proteger el empleo en la cadena productiva.





Constructores Positivos expresó su disposición a participar en un diálogo técnico con el Gobierno y contribuir con iniciativas de eficiencia energética y consumo responsable.



