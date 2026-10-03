Aquiles Alvarez fue operado y salió de cirugía sin novedades

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue operado la noche del 2 de octubre en la Clínica Alcívar y salió de la intervención sin novedades, de acuerdo con su abogado Julio César Cueva.

La cirugía se realizó luego de que los exámenes médicos determinaran una inflamación de la vesícula. Los especialistas recomendaron intervenirlo esa misma noche y el procedimiento estaba previsto por vía laparoscópica.

Tras salir de cirugía, Alvarez permaneció bajo observación médica durante las primeras horas del postoperatorio.

Horas después, Cueva informó que el alcalde ya se encontraba en una habitación de la clínica, acompañado por su esposa. Añadió que a las 08:00 de este 3 de octubre recibiría la visita de sus médicos para la primera evaluación posterior a la intervención.