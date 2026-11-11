Comunidades piden declarar la vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza en Aguarongo

Representantes comunitarios, junto con Unagua y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), presentaron una acción de protección contra actuaciones administrativas relacionadas con la concesión minera SILVER 1, de ECUADORGOLD S.A. Solicitan que la justicia declare la vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza, y anule los documentos y permisos vinculados al proyecto.





La FOA afirmó que la Prefectura del Azuay emitió el 18 de mayo de 2026 un certificado ambiental para actividades geológicas y de prospección minera. Añadió que el Ministerio de Ambiente y Energía otorgó el certificado de intersección el 1 de junio. La organización sostiene que estos trámites se realizaron sin garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales de San Juan y Quingeo.





En su boletín, la federación también recogió denuncias de habitantes de San Bartolomé y Jadán sobre supuestos ofrecimientos del Gobierno y de la empresa minera para construir una planta de agua potable a cambio de respaldar la actividad extractiva.





La audiencia estaba prevista inicialmente para el 15 de octubre, pero fue suspendida porque estaba pendiente completar la citación a una de las entidades demandadas. La nueva diligencia se desarrollará este jueves 12 de noviembre, a las 11:00, en el Complejo Judicial de Cuenca.





La FOA aseguró que solicitó al Municipio de Cuenca, a ETAPA EP y a la Prefectura del Azuay presentar escritos de apoyo jurídico e información técnica para el proceso. Hasta la emisión del comunicado, fechado el 10 de noviembre, afirmó que no había recibido respuesta.





Aguarongo se extiende entre Cuenca, Gualaceo y Sígsig. De acuerdo con el boletín, tiene 2.082 hectáreas y protege más de 300 vertientes y las nacientes de los ríos Jadán y Santa Bárbara.



