Comunidad de Sinangoe denuncia amenazas vinculadas a la minería ilegal y exige protección

La comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en Sucumbíos, denunció agresiones y amenazas que vincula con la minería ilegal en su territorio ancestral. En un comunicado del 11 de octubre, exigió una intervención inmediata del Estado para prevenir nuevos ataques.





Según el documento, el 9 de octubre aproximadamente 50 comuneros realizaron un recorrido de control territorial y encontraron campamentos presuntamente relacionados con minería ilegal, sin personas presentes. La comunidad afirmó que motores y mangueras hallados en el lugar fueron incinerados por decisión de su Asamblea.





El pronunciamiento sostiene que, el 11 de octubre, dos personas vestidas de civil y con armas de fuego llegaron a la vivienda de un comunero para exigir la devolución de los motores. Según la comunidad, advirtieron que regresarían.





Durante la tarde, tres personas que dijeron vivir en el sector de Puerto Libre llegaron a reclamar por las acciones de control territorial. La comunidad denunció que uno de sus integrantes fue agredido y recibió un fuerte golpe en la cabeza.





Hasta la emisión del comunicado, el comunero no había podido acceder a atención médica debido al peligro que, según el documento, representaba la presencia de personas armadas en los accesos.





La comunidad afirmó que las tres personas dijeron pertenecer a una estructura armada de crimen organizado y profirieron amenazas de muerte. Según su denuncia, amenazaron con atacar a las familias, incendiar viviendas y atentar contra la familia de Alexandra Narváez, presidenta de la comunidad.





Sinangoe indicó que desde las 17h00 alertó al gobernador de Sucumbíos, al comandante provincial de la Policía y a organismos de derechos humanos. Sin embargo, sostuvo que hasta las 20h00 la única respuesta institucional había sido la presencia de un policía que se retiró sin contactar a las autoridades comunitarias.





La comunidad rechazó que los hechos sean tratados como un conflicto vecinal y sostuvo que su origen está en las actividades de minería ilegal y en los intereses de quienes buscan continuar extrayendo oro de su territorio.



