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Comisión Nacional Anticorrupción pide al MSP y CNT contratos e informes por proyecto de USD 240,2 millones

La organización solicitó copias del contrato adjudicado a CNT y del acuerdo suscrito con Dedalus, además de informes técnicos, económicos, términos de referencia y cronogramas de ejecución.

Redacción de Ecuadorinmediato
Dedalus

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) información relacionada con el proyecto tecnológico para la historia clínica electrónica unificada y el agendamiento de citas médicas a escala nacional.


En un oficio dirigido al ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga Parra, la CNA pidió una copia completa del contrato principal adjudicado el 9 de septiembre de 2026 a CNT, bajo régimen especial y por un valor aproximado de USD 240,2 millones.


También solicitó los informes técnicos, económicos y de viabilidad que sustentaron la adjudicación. En caso de que alguno de los documentos tenga carácter reservado, pidió que se entregue el acto administrativo que justifique esa condición.


En otro oficio dirigido al gerente general de CNT, Ronald Spina, la Comisión pidió una copia completa del contrato de subcontratación, alianza estratégica o convenio tecnológico suscrito entre la empresa pública y Dedalus o su filial o consorcio correspondiente.


Además, requirió los términos de referencia, anexos técnicos de selección, estudios financieros y cronogramas de ejecución que formen parte del acuerdo.


La CNA señaló que, si se negara el acceso a esta información por razones de confidencialidad, se entregue la motivación administrativa que sustente la declaratoria de reserva.


Ambos pedidos fueron presentados el 17 de septiembre de 2026. La Comisión argumentó que, al tratarse de un proyecto financiado con recursos públicos, la información debe ser conocida para determinar el uso de esos recursos.


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