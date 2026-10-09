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Comisión de Justicia aprueba informe que respalda la supresión de las unidades anticorrupción

Revolución Ciudadana cuestionó la ausencia de comparecencias y de debate previo durante la investigación.

Redacción de Ecuadorinmediato
CJ

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 8 de octubre un informe que respalda la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir las dependencias especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. El documento recibió el apoyo de ADN y sus aliados.

El informe sostiene que la reorganización mantuvo la competencia especializada y el alcance nacional de los jueces. También justifica la redistribución por la saturación de la justicia penal común frente a la menor carga de las dependencias especializadas.

Legisladores de Revolución Ciudadana denunciaron que no se convocó a funcionarios judiciales, abogados ni expertos, y que recibieron el documento sin debate previo. Gabriela Molina pidió suspender la sesión al sostener que la normativa exige un plazo mínimo de 20 días para estas investigaciones.

La Judicatura dispuso la supresión mediante la Resolución 187-2026, del 7 de septiembre. El Pleno encargó la fiscalización a la Comisión de Justicia el 17 de septiembre, con 85 votos, y la mesa avocó conocimiento el 24 de septiembre.

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