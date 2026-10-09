Comisión de Gobiernos Autónomos aprueba informe con alertas patrimoniales sobre 95 alcaldes y prefectos

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 9 de octubre un informe que identifica alertas patrimoniales en 95 de las 251 autoridades locales fiscalizadas. El documento recibió siete votos de ADN y sus aliados, mientras los tres legisladores de Revolución Ciudadana votaron en contra.





La mesa cruzó información de organismos de control y denuncias ciudadanas para clasificar los expedientes mediante un semáforo de riesgo. Consideró variaciones patrimoniales superiores a la capacidad salarial de las autoridades, la existencia de investigaciones penales y omisiones tributarias. Las alertas corresponden a sospechas y no determinan responsabilidades.





Los 41 expedientes en rojo y los 54 en naranja representan cerca del 38% de los casos revisados. Otros 90 quedaron en verde, con observaciones menores que podrían subsanarse, y 66 no registraron novedades. El informe propone remitir los casos prioritarios a Fiscalía y a las entidades de control para profundizar las investigaciones.





El anexo con los nombres de las autoridades y sus jurisdicciones permanece reservado. Cristian Benavides, presidente de la comisión, sostuvo que esa decisión busca proteger la presunción de inocencia. El Pleno deberá resolver sobre la divulgación de esa información.





Patricia Núñez, de Revolución Ciudadana, cuestionó los criterios de clasificación y advirtió que podrían afectar la reputación de las autoridades. Xavier Lasso sostuvo que el listado podría utilizarse políticamente y pidió mantenerlo confidencial hasta una decisión del Pleno.



