Colombia restringe la venta de electricidad a Ecuador para priorizar su demanda interna

El operador colombiano XM informó que las exportaciones programadas mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE) registran cero gigavatios hora (GWh) desde esa fecha hasta el corte de su respuesta.





La Resolución CREG 101 127 de 2026 exige cubrir toda la demanda colombiana antes de autorizar ventas al exterior. También limita las exportaciones a necesidades de seguridad eléctrica del país importador, bajo condiciones específicas de generación y disponibilidad.





Por su parte, los registros de XM recogidos por Expreso muestran una reducción del 99,6 % en el suministro hacia Ecuador. Entre el 4 y el 6 de septiembre, el país recibió 17,99 GWh; desde el 7 de septiembre hasta el 3 de octubre, el volumen acumulado fue de 0,663 GWh.





XM aclaró que la conexión física entre ambos países continúa activa y puede registrar flujos de electricidad propios del funcionamiento de los sistemas interconectados. Estos movimientos no necesariamente corresponden a exportaciones comerciales programadas. El enlace también brinda respaldo ante fallas de equipos y variaciones en la demanda o la generación.