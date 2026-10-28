COE Nacional aprueba cuatro resoluciones ante las lluvias y el fenómeno de El Niño

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó este martes 27 de octubre cuatro resoluciones para reforzar el monitoreo de las lluvias y las condiciones del mar y coordinar medidas de protección en las zonas de mayor riesgo.





La sesión, realizada en Samborondón, fue encabezada por Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Tecnología y presidente del COE Nacional. Las instituciones evaluaron la evolución de El Niño, los daños ocasionados por las lluvias y las acciones de prevención y respuesta.





El COE resolvió que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) refuercen el seguimiento del fenómeno y la actualización de pronósticos y alertas.





Los gobiernos autónomos descentralizados fortalecerán las alertas tempranas y la evacuación preventiva donde corresponda, con prioridad en las zonas de mayor riesgo y en la continuidad de los servicios públicos.





Además, las mesas técnicas y los grupos de trabajo del COE Nacional presentarán cada jueves información sobre las afectaciones, las acciones ejecutadas y las necesidades pendientes.





La cuarta resolución establece que una Mesa de Comunicación Interinstitucional coordine la difusión de información oficial y los lineamientos para comunicar advertencias, alertas y recomendaciones de protección a través de los medios de comunicación.

Las cuatro decisiones fueron aprobadas por unanimidad.