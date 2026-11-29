Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la reubicación de 34 recintos afectados por las lluvias para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de este domingo 29 de noviembre. La cifra corresponde al corte de las 22:00 del sábado 28 y sube frente a los 11 cambios reportados el viernes.





Guayas registra 16 reubicaciones en Milagro, Balao, Alfredo Baquerizo Moreno, Guayaquil y Yaguachi. Milagro concentra diez de esos cambios. Nueve recintos fueron trasladados a distintos bloques de la Universidad Estatal de Milagro y uno a la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra.





En Los Ríos, los diez recintos reubicados están en Babahoyo. En Esmeraldas, los cuatro cambios se distribuyen entre los cantones Esmeraldas, Quinindé y Río Verde. También se trasladaron dos recintos en Santa Cruz, Galápagos, uno en Santa Rosa, El Oro, y otro en Espejo, Carchi.





El CNE informó que los electores pueden verificar su recinto antes de salir a votar en www.cne.gob.ec o en la aplicación móvil CNE App.