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CNE inició la impresión de papeletas para las elecciones seccionales y del CPCCS

Se imprimirán 84.756.938 papeletas para la jornada electoral del domingo 29 de noviembre. Doce provincias han completado la calificación de candidaturas.

Redacción de Ecuadorinmediato
impresión papeletas

La impresión de las papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027 comenzó el lunes 5 de octubre. El primer material corresponde a Galápagos; después se imprimirán las papeletas de Santa Elena, Zamora Chinchipe y Carchi.


En estos comicios se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS.


El material incluirá efectos anticopia, microtextos con diferentes tramados, códigos de barras y tintas especiales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que estos elementos están destinados a impedir falsificaciones, alteraciones, duplicaciones o sustituciones.


La institución también informó que 12 provincias culminaron la calificación del 100% de sus candidaturas, que se encuentran en firme.

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