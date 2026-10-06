CNE inició la impresión de papeletas para las elecciones seccionales y del CPCCS

La impresión de las papeletas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027 comenzó el lunes 5 de octubre. El primer material corresponde a Galápagos; después se imprimirán las papeletas de Santa Elena, Zamora Chinchipe y Carchi.





En estos comicios se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS.





El material incluirá efectos anticopia, microtextos con diferentes tramados, códigos de barras y tintas especiales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que estos elementos están destinados a impedir falsificaciones, alteraciones, duplicaciones o sustituciones.





La institución también informó que 12 provincias culminaron la calificación del 100% de sus candidaturas, que se encuentran en firme.