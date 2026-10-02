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CNE alista generadores eléctricos y sistemas UPS para las elecciones del 29 de noviembre

Los equipos serán destinados principalmente a las delegaciones provinciales, donde se concentrará el procesamiento de resultados y el escrutinio después del cierre de las urnas.

Redacción de Ecuadorinmediato
CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé alquilar generadores eléctricos y adquirir Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) como medida de respaldo para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre.


El presidente del organismo, José Cabrera, explicó que los equipos estarán ubicados principalmente en las delegaciones provinciales electorales, que después de las 17:00 concentran el procesamiento de información y el escrutinio. El CNE también mantiene conversaciones con empresas de generación y distribución eléctrica para reducir el riesgo de interrupciones durante la jornada. 


La planificación se realiza en medio del periodo de estiaje y de las restricciones eléctricas aplicadas a grandes consumidores. Cabrera recordó que el CNE ya afrontó un proceso electoral en medio de apagones durante la consulta popular del 21 de abril de 2024; ese día se dispuso que no hubiera suspensiones del servicio eléctrico a escala nacional.


En paralelo, el proceso de calificación de candidaturas continúa. Hasta el 1 de octubre, 46.727 de las más de 53.000 candidaturas inscritas ya estaban en firme y al menos 10 provincias habían concluido completamente esa etapa.


El anuncio sobre los generadores se conoció durante el sorteo que definió la ubicación de los candidatos al CPCCS en la papeleta electoral. 

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