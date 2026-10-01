CNE acredita a 549 nuevos observadores para las elecciones seccionales de 2027

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 30 de septiembre la acreditación de 549 observadores electorales nacionales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027.





En el primer periodo ya habían sido acreditadas 354 personas, por lo que el total llega a 903.

Los observadores podrán participar en las etapas previas, la jornada de votación, el escrutinio y la proclamación de resultados oficiales.

La observación electoral es una actividad voluntaria y no remunerada.