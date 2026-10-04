CNA alerta sobre situación de diario Expreso y cuestiona una “atmósfera autoritaria”

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció este 3 de octubre sobre la situación de diario Expreso y sostuvo que existen acciones que buscan “anular los espacios de opinión crítica”. Además, llamó a defender el debate plural y el trabajo de la prensa y la sociedad civil frente a posibles hechos de corrupción.





El comunicado aparece después de que Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), editora de Expreso y Extra, convocara para el 13 de octubre a una Junta General Extraordinaria de Accionistas. El orden del día contempla conocer la situación financiera de la empresa, autorizar la venta de bienes inmuebles, definir el destino de los recursos y resolver sobre la venta de sus marcas.





La CNA calificó de “extremadamente grave” la situación y expresó su rechazo a las circunstancias que, a su criterio, han llevado a Expreso al escenario actual.



